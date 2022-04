देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट, 29 जिलों ने बढ़ाई चिंता, जानिए ताजा आंकड़ा

देशभर में कोरोना वायरस से जंग अब भी जारी है। दैनिक मामलों में गिरावट के बाद सरकार की ओर से भले ही कोविड-19 पाबंदियों को हटा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर इसका खतरा बढ़ने लगा है। कुछ राज्यों ने एक बार फिर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल कोरोना के नए एक्सई वैरिएंट ने भी भारत में दस्तक दे दी है। वहीं बच्चों में इसका असर परेशानी बढ़ा रहा है।

Published: April 13, 2022 10:52:00 am

देशभर में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। इस बीच भारत में कोरोना की चौथी लहर की आहट भी सुनाई देने लगी है। दरअसल देश में कोरोना के रोजाना मामलों में कमी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 1 अप्रैल से कई पाबंदियां हटा दी गईं थीं। यही नहीं मास्क को भी वैकल्पिक कर दिया गया था। लेकिन इस बीच एक बार फिर कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। देश के 29 जिलों में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। पिछले 28 दिनों के अंदर देश में 5,474 लोगों की मौत हुई है। इस बीच, 40 हजार 866 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं देश में कोरोना के नए एक्सई वैरिएंट ने भी दस्तक दे दी है, जिसको लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है।

Coronavirus In India Fresh Cases Are Increasing In 29 District