कोरोना की चौथी लहर की आहट! दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3 गुना बढ़ा, गुजरात में 89 फीसदी वीकली मामलों में इजाफा

देशभर में कोरोना वायरस से जंग अब भी जारी है। पाबंदियां हटने के बाद एक बार फिर कोविड-19 के मामले डराने लगे हैं। कुछ राज्यों में तेजी से कोरोना के नए मामलों में इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि अब देश में कोरोना की चौथी लहर को लेकर भी आहट सुनाई देने लगी है। हालांकि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं।

Published: April 12, 2022 11:44:24 am

देश में कोरोना वायरस की चौथी लहर को लेकर आहट सुनाई देने लगी है। कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि देश में अब कोरोना की चौथी लहर को लेकर भी अटकलें लगना शुरू हो गई हैं। इस बीच राजधानी दिल्ली समेत अन्य राज्यों से डराने वाली खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। एक सप्ताह पहले तक जहां दिल्ली में कोविड -19 की सकारात्मकता दर (पॉजिटिविटी रेट) 1% से कम थी, बीते 24 घंटे में बढ़कर 2.7% हो गई है। वहीं गुजरात से भी कोरोना के मामलों में 89 फीसदी का इजाफे की खबर सामने आने से चिंता बढ़ गई है।

Coronavirus In India Positivity Rate Rises 3 Time In Delhi 89 percent Cases Increased In Gujarat