राष्ट्रीय

बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को IPL में खरीदने पर अब अनिरुद्धाचार्य महाराज भड़के, बोले- बॉलीवुड का मतलब…

वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने केकेआर द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में खरीदने पर विरोध जताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 04, 2026

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज। (फोटो- IANS)

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल खेलने के लिए 9 करोड़ रुपये में खरीदा था। जिसको लेकर भारत में बवाल मच गया है।

हालांकि, भारी बवाल के बाद बीसीसीआई के कहने पर केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दिया है। वहीं, अब इस मामले पर वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपना विरोध दर्ज कराया है और पूरे बॉलीवुड पर निशाना साधा है।

बॉलीवुड के लोग खुद को भगवान समझते- कथावाचक अनिरुद्धाचार्य

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि बॉलीवुड के लोग खुद को भगवान समझते हैं। उन्हें लगता है कि वे जो भी करें, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि बॉलीवुड बहुत ताकतवर है।

अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए उनमें घमंड भरा है कि कोई उन्हें छू नहीं सकता। वे खुलेआम गुटखा और शराब का प्रचार करते हैं। वे समाज को अनैतिकता की शिक्षा देते हैं।

अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि वे सिगरेट, गुटखा और जुए को बढ़ावा देते हैं। क्या सच में कोई उन्हें रोक पाया है? किसने उन्हें नुकसान पहुंचाया है? बॉलीवुड का मतलब है ताकत। वे खुद में ही ताकतवर लोग हैं। आप और मेरे जैसे आम लोग क्या कर सकते हैं?

बीसीसीआई द्वारा केकेआर को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने के निर्देश पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा- हम यहां कहते हैं, 'सह खेलती, खड़ी सखा।' जो आपके साथ खेलता है, आपके साथ खाता है, वही मित्र है। हमारा मित्र कौन है? जो हमारे हिंदुओं को जलाता है, जो हमारे सनातनियों को दिनदहाड़े जिंदा मारता है।

महाराज ने आगे कहा कि आज ही मैंने एक घटना सुनी कि एक बच्चे को पीट-पीटकर मार डाला गया। जो हमारे हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं, जो हमारे सनातनियों से इतनी नफरत करते हैं, हम उनके साथ क्रिकेट क्यों खेलें? जो खरीददारी कर रहे हैं, उनसे सवाल होना चाहिए।

आप 9 करोड़ में उनकी खरीददारी कर रहे हैं- कथावाचक अनिरुद्धाचार्य

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने सवाल पूछते हुए कहा- आप 9 करोड़ में खरीददारी कर रहे हैं? ठीक है, आपके पास पैसा है, लेकिन क्या आप उन्हें यह नहीं समझा सकते कि हम भारत के लोग हैं, भारत के लोगों ने ही हमें हमारा नाम दिया है?

उन्होंने कहा कि आप भारत के हिंदुओं को जिंदा जला रहे हैं। भारत से पैसा कमाकर, आप उन लोगों को पैसा भेज रहे हैं जो हिंदुओं से घोर नफरत करते हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने आगे कहा कि फिल्म उद्योग की भूमिका क्या है?

आपने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया- अनिरुद्धाचार्य

अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि वे भारत की जनता को अपनी फिल्में बेचकर पैसा कमाते हैं और फिर उस धन को अन्यत्र बांट देते हैं। भारत की जनता ही उन्हें सुपर-डुपर स्टार बनाती है, जबकि उनका दिल बांग्लादेशियों के लिए धड़कता है।

उन्होंने कहा कि क्या यह हमारे साथ धोखा नहीं है? यह छल है। आपने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और उनके भरोसे को तोड़ा है। इसे विश्वासघात कहते हैं।

