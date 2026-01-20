गांव-गांव घूम लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर की बेरहमी से हत्या, बदमाशों ने ताबतोड़ चलाई गोलियां

घटना के बाद से पूरे गांव में मातम छा गया है। लोग डॉक्टर ललित की हत्या से सदमे में हैं और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि मामले की पुरानी रंजिश, पेशे से जुड़े विवाद और अफेयर के एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वह आरोपियों को जल्द ही पकड़ लेगी।