तीन नाबालिग बेटियों पर धारधार हथियार से किया वार, कलयुगी पिता ने गुस्से में ली लड़कियों की जान

पिता ने तीन बेटियों को जान से मारा (फोटो- आईएएनएस)
Crime News: झारखंड के गिरिडीह जिले में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। सोमवार सुबह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुरुकडीह गांव में एक व्यक्ति ने अपनी तीन नाबालिग बेटियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में भय और शोक का माहौल फैल गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पिता नंदू यादव को वारदात के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने घर के अंदर ही बच्चियों पर हमला किया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अब घटना के पीछे की वजह जानने में जुटी है और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मृत बच्चियों की पहचान 14 वर्षीय पल्लवी यादव और उसकी छह साल की जुडवा बहनों रिद्धि यादव और सिद्धि यादव के रूप में हुई है। बताया गया कि सुबह के समय आरोपी अचानक हिंसक हो गया और उसने घर में मौजूद अपनी बेटियों पर धारदार हथियार से कई वार किए। हमला इतना घातक था कि तीनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चों की चीख सुनकर परिवार और आसपास के लोग घर की ओर दौडे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद भारी आक्रोश जताया।
घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो और सदर एसडीपीओ जितवाहन उरांव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर ग्रामीणों के गुस्से से सुरक्षित बाहर निकाला। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है ताकि घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें। पूरे गांव में मातम का माहौल है और बड़ी संख्या में ग्रामीण पीडित परिवार के घर के बाहर जमा रहे।
सदर एसडीपीओ जितवाहन उरांव ने कहा कि मामले की जांच पूरी संवेदनशीलता के साथ की जा रही है। उन्होंने बताया कि हत्या के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मानसिक स्थिति समेत पारिवारिक विवाद के पहलुओं की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत पूछताछ के बाद घटना से जुडे कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। इस घटना ने एक बार फिर घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों को चर्चा में ला दिया है।
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