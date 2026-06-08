तीन नाबालिग बेटियों पर धारधार हथियार से किया वार, कलयुगी पिता ने गुस्से में ली लड़कियों की जान

Crime News: झारखंड के गिरिडीह जिले में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। सोमवार सुबह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुरुकडीह गांव में एक व्यक्ति ने अपनी तीन नाबालिग बेटियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में भय और शोक का माहौल फैल गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पिता नंदू यादव को वारदात के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने घर के अंदर ही बच्चियों पर हमला किया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अब घटना के पीछे की वजह जानने में जुटी है और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।