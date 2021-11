Cruise Drug Case: बीजेपी नेता मोहित कंबोज का मलिक पर पलटवार, बोले- सुनील पाटिल के साथ नवाब के बहुत पुराने रिश्ते

नई दिल्ली। मुंबई क्रूज ड्रग मामले ( Cruise Drug Case ) में सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नवाब मलिक ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेस के जरिए मोहित कंबोज को आर्यन खान की किडनैपिंग का मास्टरमाइंड बताया तो पलटवार में बीजेपी नेता मोहित कंबोज भी मीडिया से रूबरू हुए। मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के सभी आरोपों को झूठा बताया और बिना सबूतों वाला बताया। यही नहीं उन्होंने नवाब मलिक के सुनील पाटिल के साथ खास रिश्ते हैं। सुनील पाटिल एनसीपी नेता अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख का दोस्त है। धुले के रहने वाले सुनील पाटिल के कई मलिक समेत एनसीपी नेताओं से बहुत पुराने रिश्ते हैं।

कंबोज ने कहा कि नवाब मलिक लोगों को बताएं कि उनके सुनील पाटिल के साथ कैसे रिश्ते हैं? BJP नेता ने कहा कि नवाब मलिक सिर्फ तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। ये खिसायीनी बिल्ली खंभा नोचे जैसे हालात हैं।

यह भी पढ़ेँः Cruise Drug Case: मोहित कंबोज के जरिए समीर वानखेड़े ने आर्यन को ट्रैप कर किडनैप किया, उगाही में दोनों पार्टनर - नवाब मलिक

BIGGEST EXPOSE in the history of Maharashtra in this Press Conference

प्रेस वार्ता: महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा https://t.co/avVBCnutBn