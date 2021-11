Delhi Air Pollution: राजधानी में लगातार तीसरे दिन वायु प्रदूषण की हालत गंभीर, अभी दो दिन राहत के आसार नहीं

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ( Delhi Air Pollution ) लगातार बढ़ रहा है। तीसरे दिन भी दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में ही दर्ज की गई है। सोमवार को AQI 432 दर्च किया गया जो गंभीर श्रेणी में आता है। इससे पहले रविवार को एक्यूआई 428 दर्ज किया गया था।

इस दौरान गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। एक दिन पहले यह देश के प्रदूषित शहरों में पहले नंबर पर था। यानी दिल्ली और एनसीआर ( Pollution In Delhi NCR ) में हवा की गुणवत्ता ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। वहीं सफर इंडिया के मुताबिक आने वाले दो दिन में भी खराब हवा से राहत मिलने के आसार नहीं है।

Noida's overall air quality continues to remain 'severe' with Air Quality Index (AQI) standing at 575: System of Air Quality & Weather Forecasting & Research (SAFAR) pic.twitter.com/ETsjID5jkE