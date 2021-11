Delhi: यमुना में बढ़ा अमोनिया का स्तर, कई इलाकों में आज प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई

नई दिल्ली। दिवाली के बाद प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली ( Delhi Pollution ) में अब पानी की किल्लत हो सकती है। दिल्ली में यमुना नदी ( Yamuna River ) में अमोनिया के स्तर में बढ़ोतरी होने के बाद मुश्किल बढ़ गई है। ऐसे में दिल्ली के कई इलाकों में रविवार को पानी की सप्लाई ( Water Supply ) बाधित रहेगी।

अमोनिया का स्तर बढ़ने से कई शोधन संयंत्र प्रभावित हुए हैं इसलिए रविवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि यमुना नदी में अमोनिया का प्रदूषण बढ़ने के कारण सोनिया विहार, भागीरथी, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जलशोधन संयंत्रों की क्षमता प्रभावित हुई है।

#WATCH Toxic foam floats on Yamuna river near Kalindi Kunj in Delhi The national capital's overall air quality is in the 'severe' category today. pic.twitter.com/janktDxmg9

Delhi: Katwaria Sarai residents suffer the lack of water supply



The water wasn't supplied since last night, without informing, so we couldn't store any. We don't have any information on when the water will be supplied: Narender, Katwaria Sarai resident pic.twitter.com/xwI6yvgyf9