शाहीन 2016 से ही देश को दहलाने की रच रही थी साजिश, कौम का कर्ज उतारने के लिए पति और 2 बच्चों का भी मोह छोड़ा

धमाकों की जांच शुरु होने के बाद से ही शाहीन के जैश से जुड़े होने की बात कही जा रही है। यहा दावा किया जा रहा था कि शाहीन जैश की नई महिला विंग की भारत प्रमुख है। जैश ने इसी साल अगस्त में जमात उल-मुमिनात नामक अपनी महिला विंग की शुरुआत की थी। जैश के सरगना अजहर की छोटी बहन सादिया अजहर इस महिला विंग की जिम्मेदारी संभालती है। डॉ. शाहीन के सादिया से सीधे संपर्क बताए जा रहे है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जैश से जुड़े इस आतंकी मॉड्यूल के सदस्य शाहीन को मैडम सर्जन बुलाते थे। आतंकी डॉक्टरों और जैश के बीच की संपर्क शाहीन ही थी। शाहीन के साथ साथ उसके पिता सैयद अहमद अंसारी और भाई डॉ. परवेज भी जांच के घेरे में है।