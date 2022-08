अरविंद केजरीवाल ने BJP पर साधा निशाना, बोले- बेरोजगारी आसमान छू रही और ये लोग CBI ED खेल रहे

दिल्ली में आबकारी नीति पर शुरू हुई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बयानबाजियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है।

Published: August 22, 2022 10:38:59 am

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। दरअसल आबकारी नीति में चल रही सीबीआई जांच के बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने लगातार दूसरे दिन ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश में एक तरफ बेरोजगारी आसमान छू रही है लेकिन बीजेपी सिर्फ सीबीआई ईडी खेल रही है।

Delhi CM Arvind Kejriwal Targeted BJP Government Said They Are Playing CBI ED