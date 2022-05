दिल्ली में उपहार सिनेमा से लेकर मुंडका अग्निकांड तक भीषण अग्निकांड में जिंदा जले लोग, जानिए कब-कब हुए हादसे

दिल्ली के मुंडका में मेट्रो स्टेशन के पास में एक इमारत में लगी भीषण का लपटों ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली को दहला दिया। मुंडका हादसे ने राजधानी के पुराने जख्मों को भी हरा कर दिया, जब आग ने तांडव मचाया और हर तरफ से सिर्फ चीख-पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थीं।

Published: May 14, 2022 10:49:16 am

राजधानी दिल्ली के मुंडका इलाके में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरी दिल्ली को दहला कर रख दिया। आग इतनी भयानक लगी कि इसमें 27 लोगों की जलकर मौत हो गई और कई लोग घायल भी हैं। जिस इमारत में आग लगी वो एक 4 मंजिला है जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से कंपनियों को कार्यालय स्थान प्रदान करने के लिए किया जाता है। कंपनी के मालिक वरुण गोयल और हरीश गोयल को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन इस भीषण अग्निकांड ने एक बार फिर दिल्ली के उन पुराने जख्मों को ताजा कर दिया जब आग के तांडव ने हर तरफ हाहाकार मचा दिया था। उपहार सिनेमा हो या फिर करोल बाग की चार मंजिला इमारत में लगी आग। इन हादसों से राजधानी दिल्ली दहल उठी थी।

