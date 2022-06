दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी दफ्तरों में बंद होगा फिजिकल फाइल सिस्टम, जानिए कैसे चलेगा काम?

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी विभागों में फाइल सिस्टम बंद कर दिया है। यानी अब दिल्ली के दफ्तरों में आपको मैनुअल काम करते नहीं दिखेगा। ऐसे में सरकार ने विभागों और दफ्तरों में काम के लिए नई व्यवस्था शुरू की है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी विभागों में अब फिजिकल फाइलिंग सिस्टम बंद होने जा रहा है। ये फैसला आम आदमी पार्टी सरकार ने लिया है। इस फैसले के तहत 30 जून से दिल्ली सरकार के सभी विभागों में मैनुअल काम बंद होने जा रहा है और अब आनलाइन काम होगा। दरअसल अब दिल्ली सरकार अपनी सभी फाइल, नोटिस, सर्कुलर और आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड करके एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में भेजेगी। सरकार ने ये फैसला पेपर पेस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए लिया है।

Delhi Government Big Decision All Departments Work Will Now Online