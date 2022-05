दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को लेकर अभी करना होगा इंतजार, कारोबारियों को केजरीवाल सरकार ने दी राहत

शराब के शौकीनों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को लेकर फिलहाल लोगों को इंतजार करना होगा। इसकी वजह है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से लिया गया एक अहम फैसला। बता दें कि, नई आबकारी नीति को एलजी की मंजूरी के बाद लागू किया जाता है।

Published: May 25, 2022 12:15:44 pm

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जो शराब की होम डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अभी और बढ़ गया है। शराब की ‘होम डिलिवरी’ को अनुमति दिए जाने समेत आबकारी नीति 2022-23 को मंजूरी देने में देरी होने की वजह से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शहर में शराब की मौजूदा खुदरा दुकानों की लाइसेंस अवधि को अगले दो महीनों के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में फिलहाल शराब की होम डिलीवरी की सुविधा को शुरू करने में समय लगेगा है। ऐसे में दिल्लीवासियों को इसके लिए इंतजार करना होगा। बता दें कि, नई आबकारी नीति को एलजी की मंजूरी के बाद लागू किया जाता है।

Delhi Govt Extends Retail Liquor Licence By 2 Months Home Delivery Will Take Time