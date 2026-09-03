BLA की जिम्मेदारी पर दिल्ली HC की दो टूक, ‘जो सत्यापित कर सकते हैं, सिर्फ उसी के लिए जवाबदेह’

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली कांग्रेस नेताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। याचिका में चुनाव आयोग की उस शर्त को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के BLA को व्यक्तिगत अंडरटेकिंग देकर यह प्रमाणित करना था कि उन्होंने SIR के दौरान गणना प्रपत्र में दर्ज जानकारियों का सत्यापन किया है।