अगर ना होती ये लापरवाही, तो बच जाती 21 जाने! सामने आई दिल्ली होटल अग्निकांड की सबसे बड़ी सच्चाई

Delhi Fire Accident: देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्तरां में भीषण आग लगने से अब तक 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस अग्निकांड में कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। आग लगने के बाद कुछ लोग जान बचाने के लिए होटल की ऊपरी मंजिलों से कूद गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। संयुक्त अभियान के जरिए 40 से अधिक लोगों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। होटल में हुए अग्निकांड को लेकर कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए है। अगर लापरवाही नहीं होती हो तो आज 21 लोगों की जान बच जाती है।