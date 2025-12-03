3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

MCD नतीजों में बड़ा उलटफेर: AAP अपने गढ़ चांदनी महल और चांदनी चौक क्यों हार गई?

Delhi MCD Bypolls Results 2025: बीजेपी ने द्वारका B, अशोक विहार, चांदनी चौक, डिचाओं कलां, शालीमार बाग B, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर जीते। AAP ने नारायणा, मुंडका और दक्षिण पुरी वार्ड जीते।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 03, 2025

AAP

आम आदमी पार्टी (File Photo)

Delhi MCD Bypolls Results 2025: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों के उपचुनावों में भाजपा ने सात सीटें जीतकर अपनी मजबूत पकड़ कायम रखी, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) को सिर्फ तीन वार्ड मिले। कांग्रेस को एक सीट हासिल हुई, वहीं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) ने चांदनी महल में अपनी पहली जीत दर्ज की। ये नतीजे 30 नवंबर को हुए मतदान के बाद बुधवार को घोषित हुए, जो फरवरी 2025 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा के लिए पहली बड़ी परीक्षा थे।

भाजपा की झाड़ू चली, सात वार्डों पर कब्जा

भाजपा ने द्वारका-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, दिचाऊं कलां, शालीमार बाग-बी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर में जीत हासिल की। इनमें से अधिकांश सीटें पहले से भाजपा के पास थीं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रतिनिधित्व वाले शालीमार बाग-बी को भी बरकरार रखा गया। AAP को नारायणा, मुंडका और दक्षिणपुरी मिलीं। कांग्रेस ने संगम विहार-ए को भाजपा से छीना, जबकि AIFB के मोहम्मद इमरान ने चांदनी महल में AAP को 4,692 वोटों से हराया।

AAP के गढ़ों में हार: चांदनी महल और चांदनी चौक फिसले हाथ

2022 के एमसीडी चुनावों में AAP का सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले चांदनी महल और चांदनी चौक वार्डों में पार्टी को करारी शिकस्त मिली। चांदनी महल में पूर्व पार्षद आली मोहम्मद इकबाल ने 2022 में 17,100 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीट खाली हो गई। नवंबर 2024 में इकबाल के पिता शोएब इकबाल ने अपने बहनोई काशिफ कुरैशी के लिए टिकट की मांग की, लेकिन AAP ने मुद्दसिर उस्मान कुरैशी को उम्मीदवार बनाया। नाराज शोएब ने पार्टी छोड़कर AIFB के मोहम्मद इमरान का समर्थन किया। नतीजा यह रहा कि इमरान ने AAP उम्मीदवार को बुरी तरह हराया, जो AIFB की एमसीडी में पहली एंट्री है।

चांदनी चौक में भी कुछ ऐसी ही कहानी दोहराई गई। 2022 में AAP के पुनर्दीप सिंह साहनी ने 1,216 वोटों से जीत दर्ज की थी। साहनी के विधायक बनने के बाद सीट रिक्त हुई। उपचुनाव में AAP ने हर्ष शर्मा को उतारा, लेकिन भाजपा की सुमन कुमार गुप्ता ने उन्हें 1,182 वोटों से पछाड़ दिया। दिल्ली मेयर ने इसे “चांदनी चौक में लंबे समय बाद कमल खिलना” बताया।

चांदनी महल में सबसे ज्यादा 55.93% मतदान

ये उपचुनाव 11 पार्षदों के विधानसभा में चुने जाने और एक के लोकसभा में जाने से खाली हुई सीटों पर हुए। कुल 51 उम्मीदवार मैदान में थे। चांदनी महल में सबसे ज्यादा 55.93% मतदान हुआ, जबकि ग्रेटर कैलाश में सबसे कम 26.76%। सफाई, पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी स्थानीय समस्याएं प्रमुख मुद्दे रहे। वर्तमान में भाजपा के पास 122, AAP के पास 102 और कांग्रेस के पास 9 सीटें हैं, यानी एमसीडी में भाजपा बहुमत से महज चार कदम दूर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Dec 2025 09:23 pm

Hindi News / National News / MCD नतीजों में बड़ा उलटफेर: AAP अपने गढ़ चांदनी महल और चांदनी चौक क्यों हार गई?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.