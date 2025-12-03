MCD नतीजों में बड़ा उलटफेर: AAP अपने गढ़ चांदनी महल और चांदनी चौक क्यों हार गई?

आम आदमी पार्टी (File Photo)
Delhi MCD Bypolls Results 2025: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों के उपचुनावों में भाजपा ने सात सीटें जीतकर अपनी मजबूत पकड़ कायम रखी, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) को सिर्फ तीन वार्ड मिले। कांग्रेस को एक सीट हासिल हुई, वहीं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) ने चांदनी महल में अपनी पहली जीत दर्ज की। ये नतीजे 30 नवंबर को हुए मतदान के बाद बुधवार को घोषित हुए, जो फरवरी 2025 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा के लिए पहली बड़ी परीक्षा थे।
भाजपा ने द्वारका-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, दिचाऊं कलां, शालीमार बाग-बी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर में जीत हासिल की। इनमें से अधिकांश सीटें पहले से भाजपा के पास थीं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रतिनिधित्व वाले शालीमार बाग-बी को भी बरकरार रखा गया। AAP को नारायणा, मुंडका और दक्षिणपुरी मिलीं। कांग्रेस ने संगम विहार-ए को भाजपा से छीना, जबकि AIFB के मोहम्मद इमरान ने चांदनी महल में AAP को 4,692 वोटों से हराया।
2022 के एमसीडी चुनावों में AAP का सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले चांदनी महल और चांदनी चौक वार्डों में पार्टी को करारी शिकस्त मिली। चांदनी महल में पूर्व पार्षद आली मोहम्मद इकबाल ने 2022 में 17,100 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीट खाली हो गई। नवंबर 2024 में इकबाल के पिता शोएब इकबाल ने अपने बहनोई काशिफ कुरैशी के लिए टिकट की मांग की, लेकिन AAP ने मुद्दसिर उस्मान कुरैशी को उम्मीदवार बनाया। नाराज शोएब ने पार्टी छोड़कर AIFB के मोहम्मद इमरान का समर्थन किया। नतीजा यह रहा कि इमरान ने AAP उम्मीदवार को बुरी तरह हराया, जो AIFB की एमसीडी में पहली एंट्री है।
चांदनी चौक में भी कुछ ऐसी ही कहानी दोहराई गई। 2022 में AAP के पुनर्दीप सिंह साहनी ने 1,216 वोटों से जीत दर्ज की थी। साहनी के विधायक बनने के बाद सीट रिक्त हुई। उपचुनाव में AAP ने हर्ष शर्मा को उतारा, लेकिन भाजपा की सुमन कुमार गुप्ता ने उन्हें 1,182 वोटों से पछाड़ दिया। दिल्ली मेयर ने इसे “चांदनी चौक में लंबे समय बाद कमल खिलना” बताया।
ये उपचुनाव 11 पार्षदों के विधानसभा में चुने जाने और एक के लोकसभा में जाने से खाली हुई सीटों पर हुए। कुल 51 उम्मीदवार मैदान में थे। चांदनी महल में सबसे ज्यादा 55.93% मतदान हुआ, जबकि ग्रेटर कैलाश में सबसे कम 26.76%। सफाई, पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी स्थानीय समस्याएं प्रमुख मुद्दे रहे। वर्तमान में भाजपा के पास 122, AAP के पास 102 और कांग्रेस के पास 9 सीटें हैं, यानी एमसीडी में भाजपा बहुमत से महज चार कदम दूर है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग