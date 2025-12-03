MCD नतीजों में बड़ा उलटफेर: AAP अपने गढ़ चांदनी महल और चांदनी चौक क्यों हार गई?

2022 के एमसीडी चुनावों में AAP का सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले चांदनी महल और चांदनी चौक वार्डों में पार्टी को करारी शिकस्त मिली। चांदनी महल में पूर्व पार्षद आली मोहम्मद इकबाल ने 2022 में 17,100 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीट खाली हो गई। नवंबर 2024 में इकबाल के पिता शोएब इकबाल ने अपने बहनोई काशिफ कुरैशी के लिए टिकट की मांग की, लेकिन AAP ने मुद्दसिर उस्मान कुरैशी को उम्मीदवार बनाया। नाराज शोएब ने पार्टी छोड़कर AIFB के मोहम्मद इमरान का समर्थन किया। नतीजा यह रहा कि इमरान ने AAP उम्मीदवार को बुरी तरह हराया, जो AIFB की एमसीडी में पहली एंट्री है।