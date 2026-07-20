Delhi riots case: साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश मामले में तिहाड़ जेल में बंद आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र शारजील इमाम को कड़कड़डूम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने हिरासत के दौरान अपनी PhD थीसिस पूरी करने के लिए कंप्यूटर और पेन ड्राइव के जरिए रिसर्च मैटेरियल की मांग की थी। कोर्ट ने मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया।