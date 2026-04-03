वैष्णो देवी भक्तों के लिए खुशखबरी! दिल्ली से कटरा के लिए चलेगी ‘स्पेशल ट्रेन’

गर्मी की छुट्टियों में धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ने वाली है। वैष्णो देवी मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और माता के चरणों में माथा टेकते हैं। रेलवे की इस पहल से यात्रियों को आरामदायक और समयबद्ध यात्रा मिलेगी। इससे सामान्य ट्रेनों पर भीड़ कम होने की भी उम्मीद है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले IRCTC ऐप या वेबसाइट पर टिकट बुकिंग की स्थिति चेक करें। स्पेशल ट्रेन के टिकट जल्दी बुक हो सकते हैं, इसलिए पहले से प्लानिंग कर लें।