‘मैं सपने में भी अपमान नहीं कर सकता’, धीरेंद्र शास्त्री ने लिया यू-टर्न, छत्रपति शिवाजी पर दिया था बयान

छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ने पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांग ली है। इसके साथ ही धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयान पर सफाई दी है। शास्त्री ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा- मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। बयान का गलत अर्थ निकालकर सोशल मीडिया पर तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अगर मेरे बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं अत्यंत खेद व्यक्त करता हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिवाजी महाराज का अपमान तो दूर, मैं सपने में भी उनकी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता।