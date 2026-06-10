‘होर्मुज स्ट्रेट पर हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया’, डोनाल्ड ट्रंप बोले- हमले का जवाब देगा अमेरिका

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर एक पोस्ट में लिखा, 'मुझे अभी-अभी हमारी महान सेना से सूचना मिली है कि ईरानियों ने होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर गश्त कर रहे हमारे एक अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इस घटना में दो पायलट शामिल थे और दोनों सुरक्षित हैं। उन्हें कोई चोट नहीं आई है। फिर भी, अमेरिका इस हमले का जवाब देगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।'