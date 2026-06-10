9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘होर्मुज स्ट्रेट पर हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया’, डोनाल्ड ट्रंप बोले- हमले का जवाब देगा अमेरिका

Donald Trump Warning To Iran on US Apache Helicopter: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर गश्त कर रहे अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ट्रंप ने ईरान को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी, जबकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने क्षेत्र में मौजूद विदेशी सैन्य बलों को इलाका छोड़ने की नसीहत दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 10, 2026

US-Iran tensions over Apache helicopter incident.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (File Photo- IANS)

Donald Trump on US Apache Helicopter: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थानीय समयानुसार मंगलवार को दावा किया कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर गश्त कर रहे एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अमेरिका इस हमले का जवाब देगा।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर एक पोस्ट में लिखा, 'मुझे अभी-अभी हमारी महान सेना से सूचना मिली है कि ईरानियों ने होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर गश्त कर रहे हमारे एक अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इस घटना में दो पायलट शामिल थे और दोनों सुरक्षित हैं। उन्हें कोई चोट नहीं आई है। फिर भी, अमेरिका इस हमले का जवाब देगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।'

अमेरिका की ओर से यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। हाल के दिनों में ईरानी पेट्रोकेमिकल प्रतिष्ठानों पर हमलों और इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं।

ईरानी विदेश मंत्री ने भी दी चेतावनी

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि होर्मुज स्ट्रेट के पास तैनात विदेशी सैन्य बलों को क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, अन्यथा वे लगातार खतरे में रहेंगे। यह चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान ने ओमान के तट के पास अमेरिकी सेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है।

अब्बास अराघची ने कहा कि क्षेत्र में तैनात विदेशी सैनिकों को मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या किसी सैन्य झड़प में फंसने की आशंका के कारण लगातार खतरे का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सबसे सुरक्षित विकल्प यही है कि वे क्षेत्र से हट जाएं। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान कूटनीति को प्राथमिकता देता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अन्य तरीकों से भी जवाब देने में सक्षम है।

अब्बास अराघची ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'हमारे क्षेत्र के निकट मौजूद विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, आकस्मिक दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने की वजह से लगातार खतरे में हैं। इस खतरे को कम करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि वे यहां से चले जाएं। हम कूटनीति की भाषा को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हम अन्य भाषाएं भी समझते हैं।'

पंजाब में सत्ता की राह तलाश रही भाजपाः ड्रग्स, आर्थिक हालात और धर्मांतरण को बनाएगी मुद्दा बनाएगी

ये भी पढ़ें
BJP prepares Punjab election strategy around drugs, economy and conversion issues.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Published on:

10 Jun 2026 03:24 am

Hindi News / National News / ‘होर्मुज स्ट्रेट पर हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया’, डोनाल्ड ट्रंप बोले- हमले का जवाब देगा अमेरिका

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

अहम उपलब्धि: जम्मू-कश्मीर में 30 साल में पहली बार मई रहा आतंकवाद से मुक्त, आतंक से नहीं गई किसी की जान

Jammu and Kashmir terrorism decline chart showing zero deaths in May 2026.
राष्ट्रीय

कर्नाटक सरकार में विभागों के बंटवारे पर घमासान, CM डीके शिवकुमार दिल्ली जाकर सुलझाएंगे मसला

CM DK Shivakumar amid Karnataka portfolio dispute.
राष्ट्रीय

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की नसीहत: सदनों में व्यवधान लोकतंत्र के लिए चुनौती, जनप्रतिनिधि बनाए रखें गरिमा

Om Birla addressing the CPA North Zone conference in Chandigarh.
राष्ट्रीय

पंजाब में सत्ता की राह तलाश रही भाजपाः ड्रग्स, आर्थिक हालात और धर्मांतरण को बनाएगी मुद्दा बनाएगी

BJP prepares Punjab election strategy around drugs, economy and conversion issues.
राष्ट्रीय

Rajya Sabha Polls: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, भोपाल से दिल्ली तक कांग्रेस का विरोध, भाजपा की तीनों सीटें तय

Meenakshi Natarajan nomination rejected in Rajya Sabha polls.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.