‘कायर हो तुम, हम हमेशा यह बात याद रखेंगे’, ईरान युद्ध में किसके धोखे को लेकर फायर हुए ट्रंप?

जॉइंट बयान में कहा गया कि हम ईरान से अपील करते हैं कि वह अपनी धमकियों, माइन बिछाने, ड्रोन और मिसाइल हमलों व कमर्शियल शिपिंग के लिए स्ट्रेट को रोकने की दूसरी कोशिशों को तुरंत रोके। ईरान के साथ लड़ाई के 21वें दिन तक स्ट्रेटेजिक वॉटरवे बंद है, जिससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और डिप्लोमैटिक रिश्तों पर दबाव बना हुआ है।