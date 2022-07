President Oath Ceremony: कल राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली में वाहनों की आवाजाही होगी प्रभावित, ये मार्ग रहेंगे बंद

President Oath Ceremony: द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में सोमवार को अपने पद की शपथ लेंगी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायधीश एन.वी. रमण पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है।

Draupadi Murmu take oath as President on Monday Here Traffic Guideline