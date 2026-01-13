जाम छलकाने वालों को बड़ा झटका! इन शहरों में 4 दिनों तक नहीं मिलेगी शराब

Dry Day in Maharashtra: अगर आप पार्टी का प्लान बना रहे है तो आपके लिए यह बड़ी खबर है। चार दिनों तक शराब की दुकानें बंद रहने वाली है। महाराष्ट्र में आगामी महानगरपालिका चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 13 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक पूरे चार दिनों के लिए ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। यह पाबंदी राज्य की 29 महानगरपालिकाओं (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस) के क्षेत्रों में लागू होगी, जहां 15 जनवरी को मतदान होना है। इस दौरान शराब की सभी दुकानें, बार, परमिट रूम और कोई भी शराब बेचने वाली जगह बंद रहेंगी। शराब की खरीद, बिक्री और सेवन पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह फैसला चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 13 जनवरी से शुरू हो रहा है।