13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जाम छलकाने वालों को बड़ा झटका! इन शहरों में 4 दिनों तक नहीं मिलेगी शराब

Dry Day: 13 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक पूरे चार दिनों के लिए ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। यह पाबंदी महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस) के क्षेत्रों में लागू होगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shaitan Prajapat

Jan 13, 2026

Dry Day in Maharashtra

Dry Day in Maharashtra

Dry Day in Maharashtra: अगर आप पार्टी का प्लान बना रहे है तो आपके लिए यह बड़ी खबर है। चार दिनों तक शराब की दुकानें बंद रहने वाली है। महाराष्ट्र में आगामी महानगरपालिका चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 13 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक पूरे चार दिनों के लिए ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। यह पाबंदी राज्य की 29 महानगरपालिकाओं (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस) के क्षेत्रों में लागू होगी, जहां 15 जनवरी को मतदान होना है। इस दौरान शराब की सभी दुकानें, बार, परमिट रूम और कोई भी शराब बेचने वाली जगह बंद रहेंगी। शराब की खरीद, बिक्री और सेवन पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह फैसला चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 13 जनवरी से शुरू हो रहा है।

पार्टी का प्लान है तो ठहरिए

राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। अधिकारियों का कहना है कि ड्राई पीरियड चुनावों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाने की रणनीति का अहम हिस्सा है। शराब विक्रेताओं को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि वे इस अवधि में कोई भी गतिविधि न करें।

किन शहरों पर असर?

यह पाबंदी मुंबई (बीएमसी), पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, ठाणे, नवी मुंबई, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती, अकोला, जलगांव, लातूर, परभणी, नांदेड़, चंद्रपुर, भिवंडी-निजामपुर, उल्हासनगर, मालेगांव, धुले, और अन्य शामिल 29 महानगरपालिकाओं में लागू होगी। इन इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को चार दिनों तक शराब नहीं मिलेगी।

चुनाव का पूरा शेड्यूल

प्रचार समाप्ति: 13 जनवरी शाम को खत्म
मतदान की तारीख: 15 जनवरी 2026 (सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक)
वोटों की गिनती: 16 जनवरी 2026

15 जनवरी को इन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है ताकि अधिक से अधिक मतदाता वोट डाल सकें।

पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पब्लिक प्लेस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अधिकारी नागरिकों, वोटर्स और व्यापारियों से अपील कर रहे हैं कि वे इस फैसले का समर्थन करें और पाबंदियों का पालन करें।

ये भी पढ़ें

क्या NDA में शामिल होंगे तेज प्रताप यादव? नीतीश के मंत्री ने कहा – आना चाहते हैं तो…
पटना
makar sankranti

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Jan 2026 04:41 pm

Published on:

13 Jan 2026 04:40 pm

Hindi News / National News / जाम छलकाने वालों को बड़ा झटका! इन शहरों में 4 दिनों तक नहीं मिलेगी शराब

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.