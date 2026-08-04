पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीवाई पाटिल का निधन, 92 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस; नेताओं ने जताया शोक

D Y Patil Death: पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीवाई पाटिल का मंगलवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। डीवाई पाटिल एक वरिष्ठ राजनेता होने के साथ-साथ प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। उन्होंने महाराष्ट्र में कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की।