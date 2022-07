मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ED ने अब दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को भेजा समन

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले समन जारी किया है। एक अधिकारी ने बताया कि पूनम को 14 जुलाई को ED जांचकर्ताओं के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। 30 मई को हवाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्येंद्र जैन से कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। अब इसी कड़ी में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले जांच के सिलसिले में सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को भी समन भेज दिया है। उन्हें 14 जुलाई को ईडी के जांचकर्ताओं के मुख्यालय में उसके मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है।

ED issues summon to Delhi minister Satyendar Jain’s wife Poonam Jain for July 14 in money-laundering case