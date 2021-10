अगर भूल गए हैं अपना UAN, तो EPFO ने बताया दोबारा कैसे करें हासिल

नई दिल्ली।

यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको EPFO की तरफ से एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN मिलता है। जब आप अपनी नौकरी बदलते हैं तो नई कंपनी को सिर्फ अपना UAN देना होता है। इसके बाद वहां आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। ऐसे में अगर आप अपना UAN भूल गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेप्स फाॅलो कर आप अपना UAN आसानी से दोबारा हासिल कर सकते हैं।

UAN ऑनलाइन पता करने के लिए सबसे पहले https://unifiedportal-mem-epfindia.gov.in पर जाएं और Know You UAN पर क्लिक करें। यहां EPFO से लिंक अपना मोबाइल नंबर लिखें और कोड सबमिट करें। इसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, जिसे भरना होगा। इसके बाद आपसे कुछ जरूरी जानकारी पूछी जाएगी, जैसे नाम और पता आदि, उनके जवाब भरने होंगे। इसके बाद आपसे आधार कार्ड नंबर और PAN की जानकारी ली जाएगी। अब Show MY UAN पर क्लिक करते ही आपको UAN की जानकारी मिल जाएगी।

हालांकि, ज्यादातर कर्मचारियों को कंपनी सैलरी स्लिप देती है और उसमें पीएफ अकाउंट लिखा होता है। अगर आपके पास पिछली कंपनी की सैलरी स्लिप रखी है तो वहां से पीएफ अकाउंट ले सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपके पास पीएफ नंबर का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) है और यह एक्टिवेट है तो आप इसके जरिए पीएफ अकाउंट निकाल सकते हैं। UAN के जरिए अलग-अलग PF फंड एक ही जगह पर देखा जा सकता है।

यही नहीं, आप उमंग ऐप के जरिए भी पीएफ अकाउंट नंबर निकाल सकते हैं। हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको उमंग ऐप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद EPF Service सेलेक्ट कर ‘इंप्लॉई सेंट्रिक सर्विसेज’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पासबुक पर क्लिक कर UAN नबंर लॉग इन करने से पीएफ नंबर मिल जाएगा।

अगर किसी भी तरीके से आप पीएफ अकाउंट नंबर हासिल नहीं कर पाते हैं तो आप अपने एरिया के ईपीएफओ ऑफिस जाकर पीएफ नंबर की डिटेल्स निकाल सकते हैं। वहां ग्रीवांस सेल में जाकर ग्रीवांस रिड्रेसल फॉर्म भरकर केवाईसी डिटेल्स देनी होंगी, जिसके बाद आपको पीएफ अकाउंट नंबर मिल जाएगा।