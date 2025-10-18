बागी हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे, आज करेंगे नामांकन दाखिल, भागलपुर सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प

अर्जित शाश्वत, पूर्व केंद्रीय बेटे के बेटे (फोटो-IANS)
Bihar elections: पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे (Former Union Minister Ashwini Choubey) के बेटे अर्जित शाश्वत भागलपुर विधानसभा से निर्दलीय नॉमिनेशन करेंगे। अर्जित शाश्वत भागलपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी (BJP) ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वहीं, भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे का नाम है। वे विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। सवाल यह उठता है कि अश्विनी कुमार चौबे भागलपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय का चुनाव प्रचार करेंगे या फिर अपने पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे का। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा मैदान में है।
दरभंगा में मधुबनी से सांसद अशोक यादव ने मुस्लिम समुदाय पर बयान दिया है। केवटी से बीजेपी प्रत्याशी डॉ. मुरारी मोहन झा के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि मुसलमान भाइयों अगर मोदी जी से नफरत है तो कह दो तौबा-तौबा, मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाउंगा। कह दो तौबा-तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा-तौबा, मैं मोदी जी के बनाए पुल पर नहीं चलूंगा, नदी तैर कर जाउंगा। उन्होंने कहा कि आप लोग सारी सुविधा लोगे और फिर पीएम मोदी और भाजपा को गाली दोगे। यह हिंदुस्तान की जनता भी और केवटी की जनता भी अब सहन नहीं करेगी।
पहले फेज के लिए नामांकन का दौर 10 अक्टूबर को शुरू हुआ था। 17 अक्टूबर यानी शुक्रवार को नामांकन की आखिरी तारीख थी। आज यानी शनिवार से नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
आखिरी दिन एनडीए और महागठबंधन के कई बड़े चेहरों ने अपना नामांकन दाखिल किया। दरभंगा की जाले सीट से नामांकन करने मंत्री जीवेश मिश्रा साइकिल से पहुंचे थे, जबकि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राहुल रंजन हाफ पैंट और गंजी पहनकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वहीं, लालगंज सीट पर राजद की टिकट पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी ने पर्चा भरा। छपरा में राजद के प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल भारी भीड़ के बीच नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद खेसारी लाल रो पड़े। अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी लोक गायिका मैथली ठाकुर ने नामांकन पर्चा भरा। पटना साहिब सीट से रत्नेश कुशवाहा ने नॉमिनेशन किया। उनके साथ इस सीट से 7 बार विधायक रह चुके नंदकिशोर यादव भी साथ रहे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग