बागी हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे, आज करेंगे नामांकन दाखिल, भागलपुर सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प

आखिरी दिन एनडीए और महागठबंधन के कई बड़े चेहरों ने अपना नामांकन दाखिल किया। दरभंगा की जाले सीट से नामांकन करने मंत्री जीवेश मिश्रा साइकिल से पहुंचे थे, जबकि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राहुल रंजन हाफ पैंट और गंजी पहनकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वहीं, लालगंज सीट पर राजद की टिकट पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी ने पर्चा भरा। छपरा में राजद के प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल भारी भीड़ के बीच नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद खेसारी लाल रो पड़े। अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी लोक गायिका मैथली ठाकुर ने नामांकन पर्चा भरा। पटना साहिब सीट से रत्नेश कुशवाहा ने नॉमिनेशन किया। उनके साथ इस सीट से 7 बार विधायक रह चुके नंदकिशोर यादव भी साथ रहे।