Putin Visit: पुतिन के सम्मान में झोल मोमो से लेकर जाफरानी पनीर रोल तक, क्या-क्या परोसा गया? देखें पूरी लिस्ट

वहीं, मेन कोर्स में कई तरह के शाकाहारी व्यंजन परोसे गए थे। इनमें हर डिश भारतीय रसोई की विविधता का बयान करती थी। मुख्य भोजन में जाफरानी पनीर रोल था। इसमें पनीर और सूखे मेवों को रोल की तरह तैयार करके केसर की ग्रेवी में परोसा गया था। इसके बाद भोजन में पालक मेथी मटर का साग था। तंदूरी भरवां आलू परोसे गए। पुतिन को शाही भोज में दाल तड़का परोसा गया। बासमती चावल, सूखे मेवे और केसर से तैयार किया गया पुलाव परोसा गया। वहीं, रोटियों में लच्छा परांठा, मगज नान, सतनाज रोटी, मिस्सी रोटी और बिस्क्यूटी रोटी शामिल थीं। डेजर्ट्स की बात करें तो मिठाइयों में बादाम का हलवा और केसर–पिस्ता कुल्फी परोसी गई।