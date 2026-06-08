मुझे मिल रही देश छोड़ने की धमकी- दाऊदी बोहरा मामले में फैसला देने वाले पूर्व जज गौतम पटेल ने कहा

पूर्व जज पटेल का कहना है कि यह मामला केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि न्यायिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोई न्यायाधीश अपना काम ईमानदारी से करने के बाद इस तरह की धमकियों और हमलों का सामना करता है तो भविष्य में न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले कैसे दे पाएंगे। पटेल ने कहा कि न्यायाधीशों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।