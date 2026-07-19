Sonam Wangchuk Hunger Strike Row: सोनम वांगचुक की ताकत बनीं गीतांजलि, जानिए उस महिला की कहानी जिसने चुना संघर्ष का रास्ता

Sonam Wangchuk Hunger Strike Row: दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक इन दिनों देशभर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस आंदोलन के दौरान एक और नाम लगातार सुर्खियों में है- गीतांजलि जे. आंग्मो। जब स्वास्थ्य बिगड़ने पर पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल लेकर गई, तब गीतांजलि हर कदम पर उनके साथ खड़ी नजर आईं। उन्होंने ना सिर्फ आंदोलन की जिम्मेदारी संभाली, बल्कि साफ कहा कि 20 जुलाई को संसद मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। अगर सोनम वांगचुक उसमें शामिल नहीं हो पाए तो वह स्वयं उनकी जगह मार्च का नेतृत्व करेंगी।