‘मेरा सफदरजंग सरकारी अस्पताल से भरोसा उठ गया है’, अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट से लगाई गुहार

Sonam Wangchuk Hunger Strike: नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उन्हें शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर से उठाकर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है। वहीं, अब सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सफदरजंग सरकारी अस्पताल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है और आज तत्काल सुनवाई की मांग की है।