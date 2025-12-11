गोवा अग्निकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, नई जानकारी से उठ रहे ढेरों सवाल

Goa Nightclub Fire: गोवा पुलिस ने नाइट क्लब में लगी आग मामले की जांच तेज कर दी है। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और उनके भाई गौरव लूथरा को थाइलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल, हादसे की जानकारी मिलने के बाद दोनों थाइलैंड भाग गए थे। दोनों की गिरफ्तारी ब्लू कॉर्नर नोटिस के आधार पर की गई।