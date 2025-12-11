गोवा अग्निकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, नई जानकारी से उठ रहे ढेरों सवाल

गौरव और सौरभ लूथरा को थाइलैंड में पुलिस ने हिरासत में लिया (Photo-ANI)
Goa Nightclub Fire: गोवा पुलिस ने नाइट क्लब में लगी आग मामले की जांच तेज कर दी है। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और उनके भाई गौरव लूथरा को थाइलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल, हादसे की जानकारी मिलने के बाद दोनों थाइलैंड भाग गए थे। दोनों की गिरफ्तारी ब्लू कॉर्नर नोटिस के आधार पर की गई।
गोवा पुलिस ने बताया कि 7 दिसंबर को अर्पोरा-अंजुना पुलिस स्टेशन, उत्तर गोवा में एफआईआर नंबर 154/2025 दर्ज की गई है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं 105, 125, 125(ए), 125(बी), 287 और 3(5) के तहत दर्ज हुआ है।
एफआईआर में बताया गया है कि 6 दिसंबर को आरोपियों (गौरव और सौरभ लूथरा) ने अर्पोरा स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन में एक फायर शो आयोजित किया था। यह शो बिना जरूरी सावधानियों के किया गया और वहां न तो पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरण मौजूद थे, न ही अन्य सुरक्षा इंतजाम किए गए थे।
वहीं जांच में पता चला कि गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा सहित अन्य आरोपियों को अच्छी तरह मालूम था कि रेस्तरां में न तो ग्राउंड फ्लोर पर और न ही डेक फ्लोर पर कोई इमरजेंसी एग्जिट मौजूद है, फिर भी उन्होंने फायर शो का आयोजन किया।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी बिना जरूरी अनुमति और लाइसेंस लिए ही इस क्लब का संचालन कर रहे थे। वहीं, आरोपी अजय गुप्ता को पुलिस ने गुरुवार को गोवा की कोर्ट में पेश किया। बता दें कि अजय गुप्ता को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था।
अधिकारियों के अनुसार, लूथरा बंधुओं ने 7 दिसंबर को सुबह 1:17 बजे एक ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल के माध्यम से फुकेत के लिए टिकट बुक किए थे। उस समय बचाव कार्य जारी रहने के बावजूद, दोनों रविवार तड़के इंडिगो की फ्लाइट में सवार होकर देश से निकल गए थे।
