Goa Nightclub Fire: गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जुड़े कुछ तथ्य

घटना जब हुई तो पुलिस और प्रशासन का पूरा ध्यान राहत एवं बचाव कार्य पर रहा और फिर तुरंत एफआईआर दर्ज हुई। चूंकि क्लब के मालिक गोवा नहीं बल्कि दिल्ली में रहते हैं तो फिर उन्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस को गोवा से दिल्ली जाना पड़ा। गोवा से दिल्ली की दूरी का फायदा उठाकर आरोपी सुबह 5.30 पर ही फरार हो गए। भले ही आरोपी तुरंत पकड़ में नहीं आए हैं, लेकिन कुछ कानूनी औपचारिकताओं के बाद वे गोवा पुलिस के फंदे में जरूर आएंगे। सरकार ने तय किया है कि इस घटना में ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर कोई क्लब मालिक जनता के जीवन से खिलवाड़ करने की नहीं सोचेगा।