LPG उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी! 20,400 टन एलपीजी लेकर मंगलवार को भारत पहुंचेगा एक जहाज



जहां तक बंदरगाहों की बात है, तो देशभर में कामकाज सामान्य तरीके से चल रहा है। कहीं भी जाम या देरी की स्थिति नहीं बनी है। पश्चिमी तट के बंदरगाहों पर वेस्ट एशिया से हजारों कंटेनर पहुंचे, जिनमें ज्यादातर को समय पर निपटा दिया गया है। कुछ कंटेनर तकनीकी कारणों से रुके जरूर हैं, लेकिन इससे किसी तरह की बड़ी परेशानी नहीं हुई। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय भी खाड़ी और पश्चिम एशिया में भारतीय समुदाय के संपर्क में है और उन्हें जरूरी सलाह और मदद दे रहा है। सरकार का कहना है कि पूरे मामले पर करीबी नजर रखी जा रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तालमेल बनाकर काम किया जा रहा है ताकि किसी भी भारतीय को परेशानी न हो। जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं।