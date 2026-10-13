विशाखापत्तनम में 15 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट का विरोध, पानी और बिजली संकट पर उठे सवाल

Google AI Data Center: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गूगल के 15 अरब डॉलर के विशाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को लेकर विवाद बढ़ रहा है। स्थानीय लोग और पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। 'लोग डेटा नहीं पी सकते' जैसे नारों के जरिए जल संकट, बिजली ग्रिड पर बढ़ते दबाव, जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान पर चिंता जताई जा रही है। विरोध के बीच गूगल ने पानी और बिजली से जुड़ी चिंताओं पर अपना पक्ष रखा है। कंपनी का कहना है कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डेटा सेंटर में पानी की खपत कम करने वाली तकनीक अपनाने की योजना बनाई गई है।