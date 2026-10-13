बदलती दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था के सामने कौन-से नए अवसर और चुनौतियां हैं?

India Economy Report: वैश्विक व्यापार में बदलाव, निवेश के नए रुझानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत की आर्थिक भूमिका मजबूत हो रही है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का बढ़ता मुक्त व्यापार समझौता नेटवर्क 2035 तक देश की GDP में 140 से 170 अरब डॉलर तक का योगदान कर सकता है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री टॉम ऑरलिक के मुताबिक, दुनिया में पूंजी का प्रवाह बदल रहा है, भू-राजनीतिक मतभेदों के कारण व्यापार के रास्ते बंट रहे हैं और AI विभिन्न उद्योगों की कार्यप्रणाली बदल रहा है। ऐसे माहौल में भारत विकास की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है।