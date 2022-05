GST पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जीएसटी काउंसिल की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं सरकारें

GST : GST पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि, जीएसटी काउंसिल (Goods & Services Tax Council) की सिफारिश राज्य सरकार व केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद और राज्य के विधानसभाओं, दोनों के पास जीएसटी पर कानून बनाने का समान अधिकार है।

Big decision of Supreme Court on GST, Governments not bound to accept the recommendation of GST Council