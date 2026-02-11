सरकार ने अमेरिका के सामने कर दिया सरेंडर, मेरे पास हैं सबूत: राहुल गांधी

Rahul Gandhi attacks PM Modi: लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने भारत के एनर्जी सिक्योरिटी हितों से 'समझौता' किया और देश को विदेशी ताकतों को बेच दिया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अमेरिका और चीन की नजर भारत के डेटा पर है और सरकार देश का डेटा बेच रही है। राहुल का मानना है कि अमेरिका को डॉलर को बचाने के लिए भारत का डेटा चाहिए। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि यह युद्ध का दौर नहीं है, लेकिन हम खतरनाक युग में जी रहे हैं। राहुल ने इस दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध और इज़रायल-हमास युद्ध का भी ज़िक्र किया।