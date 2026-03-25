Kutch Fire: गुजरात के कच्छ में पेट्रोल पंप के पास भीषण आग से मचा हड़कंप

Kutch Industrial Fire: गुजरात के कच्छ (Kutch) जिले में आग लगने की एक बड़ी घटना (Massive Fire Incident) सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। यह आग एक फैक्ट्री (Factory) के पास शुरू हुई और देखते ही देखते पेट्रोल पंप (Petrol Pump) के करीब पहुंच गई, जिससे बड़े धमाके का खतरा (Risk of Explosion) पैदा हो गया। प्रशासन और दमकल विभाग (Fire Department) की टीमें मौके पर मौजूद हैं और हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है (Rescue Operation in Progress)।