Gujarat Politics: गुजरात से केजरीवाल के लिए बड़ी खुशखबरी! ताजा सर्वे ने बदला सियासी गेम

Gujarat Politics: गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। विधानसभा चुनाव से पहले एजेंसियां लोगों का मूड जानने में लगी हुई है। इसी बीच वीप्रेसिड और CIF द्वारा किए गए ‘पल्स ऑफ़ गुजरात 2026’ का सर्वे सामने आया है। इस सर्वे ने चौंकाने वाले दावे किए है। हालांकि एक बार फिर बीजेपी के गढ़ में सेंध नहीं लग पाएगी।