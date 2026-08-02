‘जनता कुर्सी नहीं सौंपेगी’, पंजाब कांग्रेस में जारी कलह पर हरपाल चीमा का बयान

हाल ही में एआईसीसी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के राज्य दौरे के दौरान कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई। पार्टी की बैठकों के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने विरोध दर्ज कराया, जिससे संगठन के भीतर जारी मतभेद सार्वजनिक हो गए। सूत्रों के मुताबिक, विवाद की बड़ी वजह अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बनाए रखना माना जा रहा है। इससे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर अलग-अलग शक्ति केंद्र बनने की चर्चा तेज हो गई है।