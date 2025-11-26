भारत में इस कार का रजिस्ट्रेशन अब तक सबसे महंगा, 1.17 करोड़ रुपये में मिला नंबर

हरियाणा में रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए लगी सबसे महंगी बोली से पहले इस वर्ष की शुरुआत में केरल के एक व्यक्ति ने सबसे अधिक कीमत चुकाई थी। केरल के अरबपति वेणु गोपालकृष्णन व्यक्ति ने 46 लाख रुपये की नंबर प्लेट खरीदी थी। गोपालकृष्णन ने अपनी लेम्बोर्गिनी उरुस परफॉर्मेंट के लिए 45.99 लाख रुपये में एक वीआईपी नंबर प्लेट, "KL07DG0007" खरीदी थी। इस नंबर की बोली 25,000 रुपये से शुरू हुई थी। '0007' नंबर जेम्स बांड पर बनी फिल्मों में उनका कोड होता है।