भारत में इस कार का रजिस्ट्रेशन अब तक सबसे महंगा, 1.17 करोड़ रुपये में मिला नंबर

भारत में कार का रजिस्ट्रेशन नंबर 1.17 करोड़ रुपये में बिका है। (AI Image)
India's Costliest Car Registration Number : भारत में आज की तारीख में नंबर प्लेट 'HR88B8888' आधिकारिक तौर पर भारत की सबसे महंगी कार रजिस्ट्रेशन संख्या बन चुका है। यह नंबर बुधवार को हरियाणा में 1.17 करोड़ रुपये में बिकी।
हरियाणा में वीआईपी या फैंसी नंबर प्लेटों की साप्ताहिक ऑनलाइन नीलामी होती है। शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे के बीच बोली लगाने वाले अपनी पसंद के नंबर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बुधवार शाम 5 बजे तक परिणाम घोषित होने तक बोली लगाने का खेल शुरू होता है। यह नीलामी पूरी तरह से आधिकारिक fancy.parivahan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन होती है।
इस हफ़्ते बोली के लिए रखे गए सभी नंबरों में से पंजीकरण संख्या 'HR88B8888' के लिए सबसे ज़्यादा कुल 45 आवेदन आए। इस नंबर के लिए शुरुआती कीमत 50,000 रुपये रखी गई थी, जो हर मिनट बढ़ती रही। दिन में 12 बजे इस नंबर की बोली 88 लाख रुपये तक पहुंची गई थी, जो शाम 5 बजे तक बढ़कर 1.17 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
हरियाणा में पिछले सप्ताह HR22W2222 नंबर की नीलामी की कीमत सबसे ज्यादा लगी थी। यह नंबर की बोली 37.91 लाख रुपये लगाई गई थी।
हरियाणा में रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए लगी सबसे महंगी बोली से पहले इस वर्ष की शुरुआत में केरल के एक व्यक्ति ने सबसे अधिक कीमत चुकाई थी। केरल के अरबपति वेणु गोपालकृष्णन व्यक्ति ने 46 लाख रुपये की नंबर प्लेट खरीदी थी। गोपालकृष्णन ने अपनी लेम्बोर्गिनी उरुस परफॉर्मेंट के लिए 45.99 लाख रुपये में एक वीआईपी नंबर प्लेट, "KL07DG0007" खरीदी थी। इस नंबर की बोली 25,000 रुपये से शुरू हुई थी। '0007' नंबर जेम्स बांड पर बनी फिल्मों में उनका कोड होता है।
