Haryana gang arrested: हथियारों के साथ हरियाणा के 3 बदमाश गिरफ्तार, जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंचे थे अंबिकापुर

अंबिकापुर. कोतवाली पुलिस ने हरियाणा के 3 बदमाशों को गिरफ्तार (Haryana gang arrested) किया है। सभी शनिवार को शहर से लगे कांतिप्रकाशपुर में जमीन का कब्जा दिलाने पहुंचे थे। सभी धारदार हथियार व लाठी डंडे व स्टील के पाइप से लैस थे। सभी आरोपी आदतन बदमाश हैं। पूर्व में भी ये सभी अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। जेल से छूटने के बाद पुन: जमीन पर कब्जा दिलाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।