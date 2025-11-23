Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Haryana gang arrested: हथियारों के साथ हरियाणा के 3 बदमाश गिरफ्तार, जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंचे थे अंबिकापुर

Haryana gang arrested: पूर्व में भी वसूली समेत जमीन पर कब्जा दिलाने के आरोप में जा चुके हैं जेल, कार से पहुंचे थे आरोपी, गांव वालों ने कार में की थी तोडफ़ोड़

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 23, 2025

Haryana gang arrested

3 criminals arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. कोतवाली पुलिस ने हरियाणा के 3 बदमाशों को गिरफ्तार (Haryana gang arrested) किया है। सभी शनिवार को शहर से लगे कांतिप्रकाशपुर में जमीन का कब्जा दिलाने पहुंचे थे। सभी धारदार हथियार व लाठी डंडे व स्टील के पाइप से लैस थे। सभी आरोपी आदतन बदमाश हैं। पूर्व में भी ये सभी अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। जेल से छूटने के बाद पुन: जमीन पर कब्जा दिलाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

शहर के मोमिनपुरा निवासी सद्दाम खान (Haryana gang arrested) शनिवार को कांतिप्रकाशपुर में जमीन को लेकर हुए विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंचा। वहांं मोहम्मद साहिल, अताउल व अन्य साथियों का दूसरे पक्ष के फैजान खान, सरोज अहमद, नौमान, एवं अन्य लोगों से लड़ाई-झगड़ा हो रहा था। दूसरे पक्ष के लोग बोल रहे थे कि हम लोगों की जमीन पर कैसे नापाई व समतलीकरण कर रहे हो।

इस दौरान मौके पर फैजान अंसारी हरियाणा के कुछ बदमाशों को फोन कर जमीन खाली कराने के लिए बुला लिया। बदमाश कार क्रमांक टी 1125 एचआर 5651 डीबी से पहुंचे, ये सभी धारदार हथियार, डंडा एवं रॉड हाथ में रखकर कार से उतरे और सद्दाम खान एवं अन्य लोगों को गाली-गलौज देकर मारपीट (Haryana gang arrested) करने लगे।

इस दौरान बदमाशों (Haryana gang arrested) ने दूसरे पक्ष के लोगों को धमकी दी कि दोबारा इस जमीन पर आओगे तो जेसीबी से गढ्ढा खोदकर दफना देंगे। इस दौरान मौके पर भीड़ होता देख हरियाणा से आए बदमाशों ने वहां से भागने लगे। भागते समय एक युवक उनकी मदद कर अपनी कार में बैठाकर ले गया। सद्दाम की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 296(बी), 351(3), 115(2), 191(3) एवं 25-27 आम्र्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।

Haryana gang arrested: ये आरोपी गिरफ्तार

विवेचना के दौरान कोतवाली पुलिस ने आरोपी सागर उर्फ पहलवान पिता रमजानीक उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम इसराना थाना इसराना जिला पानीपत हरियाणा, अमित कुमार पिता करमवीर उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम खेड़ीसाथ, थाना आईएमटी जिला रोहतक हरियाणा व विजय लोहार पिता सत्यपाल लोहार उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम किलोई थाना रोहतक जिला रोहतक हरियाणा को घटना स्थल से भागते समय गिरफ्तार (Haryana gang arrested) किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

पूर्व में भी दे चुके हैं वारदात को अंजाम

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी (Haryana gang arrested) के विरूद्ध वर्ष 2024 में थाना सीतापुर में धारा 309 (4), 310 (2), व 25-27 आम्र्स एक्ट एवं गांधीनगर थाने में धारा 308 (5) के तहत जेल दाखिल किया जा चुका था। ये सभी दूसरे राज्य से आकर संगठित होकर अंबिकापुर व आसपास के क्षेत्रों में अपराध कर रहे हैं। ये तीनों आरोपी जेल से छूटने के बाद पुन: वारदात को अंजाम दिया है।





Published on:

23 Nov 2025 08:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Haryana gang arrested: हथियारों के साथ हरियाणा के 3 बदमाश गिरफ्तार, जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंचे थे अंबिकापुर

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

