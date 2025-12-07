7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Humayun Kabir: बीजेपी के एक पोस्ट से मचा कोहराम, आपस में भिड़े लोग, जनता पूछ रही है सवाल

Humayun Kabir Controversy: बीजेपी वेस्ट बंगाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर एक ऐसा फोटो साझा किया, जिससे इंटरनेट का पारा देखते ही देखते हाई हो गया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या है इस फोटो में… आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Dec 07, 2025

Humayun Kabir-Mamata Banerjee Photo Controversy

बीजेपी के एक पोस्ट से इंटरनेट का पारा हुआ हाई (इमेज सोर्स: बीजेपी वेस्ट बंगाल एक्स पोस्ट स्क्रीनशॉट)

Humayun Kabir-Mamata Banerjee Photo Controversy: टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। इसकी वजह है- ‘बाबरी जैसा मस्जिद’ बनाने का दावा और शिलान्यास।

पिछले दिनों उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी दरअसल आरएसएस के एजेंडे को मजबूत कर रही हैं। 2011 में जब ममता पहली बार मुख्यमंत्री बनी थीं, तब पूरे बंगाल में आरएसएस के 500 से भी कम स्वयंसेवक थे। लेकिन 14 साल बाद, उनकी ही सरकार के समय यह संख्या बढ़कर 12 हजार से ज्यादा हो गई है। अब साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी असल में किसके लिए काम कर रही हैं।

मैं मस्जिद बना रहा हूं तो किसे परेशानी है? जब ममता सरकार ने सरकारी खजाने से 1,100 करोड़ की जमीन देकर जगन्नाथ मंदिर बनवाया, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। उन्होंने दावा किया कि अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी बेहद मुश्किल होगी।

बीजेपी के पोस्ट से मचा बवाल!

इस बीच बीजेपी वेस्ट बंगाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर एक ऐसा फोटो साझा किया, जिससे इंटरनेट का पारा हाई हो गया। फोटो में साफ देखा जा सकता है- हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी फोटो आधी-आधी एडिट की गई है। फोटो के टॉप पर लिखा है- ‘बोथ आर सेम’, वहीं कैप्शन में… “मालिक ने आदेश दिया और नौकर वोट बैंक को खुश करने के लिए उसका पालन कर रहा है!” इसी बात को लेकर बवाल मचा हुआ है।

आपस में भिड़े लोग

फोटो को लेकर एक यूजर ने कमेंट में लिखा- “ अगर BJP सच में मानती है कि “दोनों एक जैसे हैं” और हुमायूं कबीर भी TMC-स्टाइल के तुष्टीकरण करने वाले हैं, तो BJP ने उन्हें 2019 में मुर्शिदाबाद से लोकसभा का टिकट क्यों दिया और उनके लिए दिन-रात कैंपेन क्यों किया?”

दूसरे ने लिखा- “अगर उसे सस्पेंड कर दिया गया था.. तो पुलिस फोर्स क्यों नहीं रोक रही है। सोचिए अगर बीजेपी नेता शांति जुलूस निकालते हैं और पुलिस उनका जुलूस रोक देती है तो पत्थर क्यों रखे जाते हैं और पुलिस मिनिस्टर इन जमावड़ों को क्यों नहीं रोक रहे हैं। यह ममता दीदी हैं जो इसका सपोर्ट कर रही हैं।”

एक और ने लिखा- “अब ममता बनर्जी बाकी 204 सीटों पर अपना हिंदुत्व सुरक्षित तरीके से खेलेंगी। वह दोनों तरफ के लोगों को सांप्रदायिक कहेंगी, खुद को बंगाल के अगले बंटवारे की रक्षक के तौर पर पेश करेंगी।”

ये भी पढ़ें

नॉर्थ गोवा में बड़ा हादसा: रेस्टोरेंट में आग लगने से 23 लोगों की दर्दनाक मौत, सामने आया वीडियो
राष्ट्रीय
Goa nightclub fire

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

ममता बनर्जी

TMC

West Bengal

Published on:

07 Dec 2025 07:13 am

Hindi News / National News / Humayun Kabir: बीजेपी के एक पोस्ट से मचा कोहराम, आपस में भिड़े लोग, जनता पूछ रही है सवाल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.