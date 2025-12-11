‘2026 में सीएम नहीं बन पाएंगी ममता बनर्जी’, हुमांयू कबीर इस दिन करेंगे नई पार्टी का ऐलान

कबीर ने कहा कि मेरी पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आप देखेंगे कि मैं जो पार्टी बनाऊंगा, वह इतनी सीटें जीतेगी कि जो भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, उसे मेरी पार्टी के विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। वहीं, हुमांयू कबीर के दावे का तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मजाक बताया। TMC नेता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि हुमायूं कबीर दिन में सपने देख रहे हैं। सरकार बनाने की बात करने से पहले उन्हें अपनी जमानत बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे निराधार दावे उनकी राजनीतिक हताशा को ही उजागर करते हैं।