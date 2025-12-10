‘ना TMC, न बीजेपी को मिलेगा बहुमत…बंगाल चुनाव में मैं किंगमेकर की भूमिका में रहूंगा’ हुमायूं कबीर ने किया बड़ा दावा

यह पूछे जाने पर कि क्या उनके संगठन का नाम 'नेशनल कंजर्वेटिव पार्टी' होगा, कबीर ने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, "मैं बाद में सब कुछ बताऊंगा। आपको 22 दिसंबर के बाद पता चल जाएगा।" उन्होंने यह भी दावा किया कि नई पार्टी का गठन एक विशाल सार्वजनिक बैठक में किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘22 दिसंबर को मैं एक लाख लोगों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी की घोषणा करूंगा।"