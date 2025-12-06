हुमायूं बंगाल में बनाएंगे बाबरी मस्जिद, लेकिन अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद निर्माण का क्या हुआ ?

Babri Masjid: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज TMC से निलंबित विधायक हुमांयू कबीर के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। हुमांयू कबीर ने कहा है कि इस आयोजन में तीन लाख लोग शामिल हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से ट्रैक्टर, ई-रिक्शा और अपने सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को 34 साल हो चुके हैं। 2019 में आए फैसले के बाद इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को अयोध्या के धनीपुर गांव में जहां 5 एकड़ जमीन दी गई थी। वह जगह अभी भी खाली पड़ी हुई है।