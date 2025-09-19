‘मुझे पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है’, कांग्रेस नेता का बवाल मचाने वाला बयान, गरमाई सियासत

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पाकिस्तान में "घर जैसा महसूस होता है पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान के प्रति पार्टी की नरमी का सबूत है। BJP नेता ने कहा- कांग्रेस को पाकिस्तान से अटूट प्रेम है।
इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने IANS से बात करते हुए भारत के लिए पड़ोस नीति को अहम बताया। उन्होंने कहा कि भारत को अपने पड़ोसियों को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा हिंसा और आतंकवाद जैसी चुनौतियों के बावजूद उन्हें समर्थन और सहयोग देना चाहिए।
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने यह भी कहा कि उन्हें पाकिस्तान में घर जैसा महसूस किया। उन्होंने कहा कि क्या हम पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत कर सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं और वहां घर जैसा महसूस किया। बांग्लादेश और नेपाल में भी ऐसा ही लगा। मुझे लगता है कि जैसे मैं विदेश में नहीं हूं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सैम पित्रोदा ने तारीफ की। उन्होंने राहुल गांधी को चमकदार और ऊर्जावान युवा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को गलत तरीके से पेश करते हैं। राहुल गांधी बहुत पढ़े-लिखे हैं, वे भारत पर विश्वास करते हैं और हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य में यकीन रखते हैं। आखिरकार, लोग समझने लगे हैं कि राहुल गांधी भविष्य के सही नेता हैं।
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- राहुल गांधी के सबसे करीबी सहयोगी और नेता, पारिवारिक मित्र अंकल सैम पित्रोदा कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है - कांग्रेस का पाकिस्तान के प्रति अटूट प्रेम है। उन्होंने यासीन मलिक के ज़रिए हाफ़िज़ सईद से भी बात की!
BJP नेता ने कहा कि कांग्रेस लगातार पाकिस्तान का पक्ष लेती है। भारत की सुरक्षा और हितों को कमज़ोर करती है। उन्होंने आगे कहा- वे 26/11, समझौता एक्सप्रेस, पुलवामा और पहलगाम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। वे धारा 370, ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान का रुख़ स्पष्ट करते हैं और हमारी सेना को कमज़ोर करते हैं!
उन्होंने आगे कहा कि वे सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को 80% पानी देते हैं! उन्हें पाकिस्तान से प्यार है! कांग्रेस इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। सैम पित्रोदा, जो भारतीयों को बाँटते हैं और भारत से दूर अमेरिका में रहते हैं, उन्हें पाकिस्तान में ठिकाना मिल गया है! क्या किसी को आश्चर्य हुआ?