‘मुझे पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है’, कांग्रेस नेता का बवाल मचाने वाला बयान, गरमाई सियासत

कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- राहुल गांधी के सबसे करीबी सहयोगी और नेता, पारिवारिक मित्र अंकल सैम पित्रोदा कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है - कांग्रेस का पाकिस्तान के प्रति अटूट प्रेम है। उन्होंने यासीन मलिक के ज़रिए हाफ़िज़ सईद से भी बात की!