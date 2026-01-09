I-PAC Raid Case: CM ममता के साथ कौन-कौन अधिकारी थे? गृह मंत्रालय ने ED से मांगी एक-एक अफसर की रिपोर्ट

अब इस घटनाक्रम से परिचित सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह गुरुवार को छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य प्रशासनिक मशीनरी द्वारा सामना की गई बाधाओं के बारे में अपने अनुभवों का विवरण प्रस्तुत करे।