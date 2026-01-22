IMD Rain Alert: क्या विदा ले रही है ठंड? दिल्ली में 7 साल का सबसे गर्म जनवरी दिन, IMD ने दी बारिश की चेतावनी

IMD Rain Alert: दिल्ली में गुरुवार को जनवरी महीने का बीते सात वर्षों का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग इलाके में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले जनवरी में इससे अधिक तापमान वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था, जब 21 जनवरी को पारा 28.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।