IMD Rain Alert: क्या विदा ले रही है ठंड? दिल्ली में 7 साल का सबसे गर्म जनवरी दिन, IMD ने दी बारिश की चेतावनी

IMD ने बारिश की चेतावनी की जारी (File Photo)
IMD Rain Alert: दिल्ली में गुरुवार को जनवरी महीने का बीते सात वर्षों का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग इलाके में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले जनवरी में इससे अधिक तापमान वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था, जब 21 जनवरी को पारा 28.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार को सफदरजंग का अधिकतम तापमान सामान्य से 6.8 डिग्री ज्यादा और बुधवार की तुलना में 2.9 डिग्री अधिक रहा। वहीं, आयानगर में भी गर्मी का असर दिखा, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री ज्यादा 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
हालांकि दिन में गर्मी रही, लेकिन सुबह-शाम ठंड का अहसास बना रहा। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम रहा।
यानी राजधानी में दिन के समय गर्मी और रात में ठंड—दोनों का असर देखने को मिला। IMD ने शुक्रवार को दिल्ली में गरज के साथ बारिश और आंधी की संभावना जताई है।
इस बीच, वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में लागू GRAP स्टेज-3 के तहत कड़े प्रतिबंधों को हटा लिया है।
CAQM के मुताबिक, अनुकूल मौसम परिस्थितियों के चलते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहतर हुआ है। IMD के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि आने वाले दिनों में AQI के “मध्यम” से “खराब” श्रेणी में बने रहने की संभावना है।
आदेश में कहा गया, “उप-समिति ने 16 जनवरी 2026 को GRAP के तहत लागू स्टेज-3 (‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता) से जुड़े निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है।”
हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि GRAP स्टेज-3 हटने के बावजूद नागरिकों को GRAP स्टेज-1 और स्टेज-2 के तहत जारी नागरिक दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि सर्दियों में मौसम की स्थिति अभी पूरी तरह अनुकूल नहीं है और AQI फिर से बिगड़ सकता है।
