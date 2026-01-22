22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IMD Rain Alert: क्या विदा ले रही है ठंड? दिल्ली में 7 साल का सबसे गर्म जनवरी दिन, IMD ने दी बारिश की चेतावनी

Weather Update: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार को सफदरजंग का अधिकतम तापमान सामान्य से 6.8 डिग्री ज्यादा और बुधवार की तुलना में 2.9 डिग्री अधिक रहा

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Jan 22, 2026

Delhi warmest January day, Delhi weather today, Delhi temperature record,

IMD ने बारिश की चेतावनी की जारी (File Photo)

IMD Rain Alert: दिल्ली में गुरुवार को जनवरी महीने का बीते सात वर्षों का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग इलाके में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले जनवरी में इससे अधिक तापमान वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था, जब 21 जनवरी को पारा 28.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।

गर्मी का दिखने लगा असर

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार को सफदरजंग का अधिकतम तापमान सामान्य से 6.8 डिग्री ज्यादा और बुधवार की तुलना में 2.9 डिग्री अधिक रहा। वहीं, आयानगर में भी गर्मी का असर दिखा, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री ज्यादा 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हालांकि दिन में गर्मी रही, लेकिन सुबह-शाम ठंड का अहसास बना रहा। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम रहा।

यानी राजधानी में दिन के समय गर्मी और रात में ठंड—दोनों का असर देखने को मिला। IMD ने शुक्रवार को दिल्ली में गरज के साथ बारिश और आंधी की संभावना जताई है।

GRAP-3 प्रतिबंध हटे, हवा की गुणवत्ता में सुधार

इस बीच, वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में लागू GRAP स्टेज-3 के तहत कड़े प्रतिबंधों को हटा लिया है।

CAQM के मुताबिक, अनुकूल मौसम परिस्थितियों के चलते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहतर हुआ है। IMD के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि आने वाले दिनों में AQI के “मध्यम” से “खराब” श्रेणी में बने रहने की संभावना है।

आदेश में कहा गया, “उप-समिति ने 16 जनवरी 2026 को GRAP के तहत लागू स्टेज-3 (‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता) से जुड़े निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है।”

हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि GRAP स्टेज-3 हटने के बावजूद नागरिकों को GRAP स्टेज-1 और स्टेज-2 के तहत जारी नागरिक दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि सर्दियों में मौसम की स्थिति अभी पूरी तरह अनुकूल नहीं है और AQI फिर से बिगड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

Gujarat Politics: गुजरात से केजरीवाल के लिए बड़ी खुशखबरी! ताजा सर्वे ने बदला सियासी गेम
राष्ट्रीय
Gujarat Politics, BJP vs AAP, Congress Decline in Gujarat, Pulse of Gujarat 2026 Survey,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 09:38 pm

Hindi News / National News / IMD Rain Alert: क्या विदा ले रही है ठंड? दिल्ली में 7 साल का सबसे गर्म जनवरी दिन, IMD ने दी बारिश की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.